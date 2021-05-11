KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.05.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936100
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
0
En Düşük
0
18:058,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
18:0510,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
18:05490,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,83
|Açılış
|: 490,32
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,69
|
|ALARK
|10,06
|51.049.806
|% 2,62
|
|BRKO
|1,19
|1.750.451
|% 0,00
|
|KATMR
|3,69
|27.616.678
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,94
|7.760.831
|% 0,00
|
|BRKO
|1,19
|1.750.451
|% 0,00
|
|KATMR
|3,69
|27.616.678
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,94
|7.760.831
|% 0,00
|
|MEPET
|2,44
|3.515.026
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,37
|19.314.259
|% 0,00
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,00
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3061
|8,3103
|% 0,46
|
|Euro
|10,1048
|10,1124
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6939
|11,7525
|% 0,40
|
|Frank
|9,1733
|9,2285
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2090
|2,2201
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-2,48
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-0,43
|