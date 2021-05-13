KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.05.2021 18:27
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936454
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5101
En Düşük
8,4116
12:3510,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1098
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2873
En Düşük
10,1512
12:35499,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,55
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
499,40
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5016
|8,5073
|% 1,04
|
|Euro
|10,2687
|10,2760
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,8938
|11,9534
|% 0,79
|
|Frank
|9,3359
|9,3922
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% 0,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,67
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,06
|
|B. Petrol
|67,33
|67,33
|-1,99
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
SANFM, SEKFK, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DARDL, JANTS, ISGSY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
EMNIS, ETILR, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
ROYAL, BJKAS, INVEO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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