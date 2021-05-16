KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.05.2021 18:16
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936459
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5093
En Düşük
8,4096
12:3510,2921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,3044
En Düşük
10,2081
12:35501,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,09
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 499,32
|
501,74
En Düşük
496,97
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|DAGHL
|11,80
|711.247
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4705
|% -0,37
|
|Euro
|10,2497
|10,2921
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8873
|11,9469
|% -0,18
|
|Frank
|9,3401
|9,3964
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2486
|2,2599
|% -0,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|17,51
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,05
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|1,73
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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17:57
GSRAY, KRTEK, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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SARKY, JANTS, ISGSY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
LUKSK, UZERB, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
BJKAS, ROYAL, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
UZERB, IZMDC, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında