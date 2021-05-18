KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.05.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936678
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
0
En Düşük
0
18:058,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
18:0510,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0519
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
18:05500,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 500,56
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3275
|8,3347
|% 0,28
|
|Euro
|10,1522
|10,1615
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7821
|11,8412
|% 0,56
|
|Frank
|9,2245
|9,2801
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2142
|2,2253
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|3,64
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,55
|28,59
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,24
|