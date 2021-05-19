KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.05.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936865
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4238
En Düşük
8,3528
18:0510,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0678
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2924
En Düşük
10,2120
18:05502,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 502,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
505,41
En Düşük
501,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|MARTI
|2,25
|11.877.863
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,14
|243.055.359
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4100
|8,4133
|% 0,70
|
|Euro
|10,2752
|10,2828
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,8729
|11,9325
|% 0,47
|
|Frank
|9,2951
|9,3511
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2348
|2,2460
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-11,41
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.379
|7,31
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|3,54
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,77
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,08
|