KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.05.2021 07:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937623
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
0
En Düşük
0
18:058,3837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4155
En Düşük
8,3771
18:0510,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0358
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2939
En Düşük
10,2454
18:05508,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 508,18
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
508,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|52,70
|17.594.507
|% 0,00
|
|BAYRK
|12,22
|7.212.738
|% 0,00
|
|QUAGR
|24,22
|31.408.508
|% 0,00
|
|AVISA
|18,99
|5.258.004
|% 0,00
|
|INVEO
|132,90
|67.059.738
|% 0,00
|
|ARDYZ
|52,70
|17.594.507
|% 0,00
|
|BAYRK
|12,22
|7.212.738
|% 0,00
|
|QUAGR
|24,22
|31.408.508
|% 0,00
|
|AVISA
|18,99
|5.258.004
|% 0,00
|
|INVEO
|132,90
|67.059.738
|% 0,00
|
|CANTE
|7,10
|133.675.342
|% 0,00
|
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,16
|76.574.318
|% 0,00
|
|BERA
|27,72
|71.020.696
|% 0,00
|
|TLMAN
|33,34
|70.770.154
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|39.666.676
|% 0,00
|
|CANTE
|7,10
|133.675.342
|% 0,00
|
|GWIND
|4,38
|59.760.270
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,11
|22.645.309
|% 0,00
|
|TURSG
|5,61
|38.686.554
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3814
|8,3837
|% -0,06
|
|Euro
|10,2785
|10,2866
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,8609
|11,9204
|% 0,18
|
|Frank
|9,3218
|9,3779
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|4,38
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,11
|