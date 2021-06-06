KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.06.2021 18:41
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940319
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6853
En Düşük
8,6582
18:0510,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
10,5711
En Düşük
10,5347
18:05525,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 526,17
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
525,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6695
|8,6853
|% 0,21
|
|Euro
|10,5467
|10,5711
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,2336
|12,2949
|% -0,01
|
|Frank
|9,6087
|9,6665
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3066
|2,3181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-4,04
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ICBCT
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