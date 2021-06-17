KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.06.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942745
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6354
En Düşük
8,6048
18:0510,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3693
En Düşük
10,3344
18:05503,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,33
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5999
|8,6177
|% 0,02
|
|Euro
|10,3341
|10,3656
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0153
|12,0755
|% 0,02
|
|Frank
|9,4401
|9,4970
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2891
|2,3005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|7,66
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem