KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.06.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943891
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6729
En Düşük
8,6368
18:0510,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0544
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3648
En Düşük
10,3104
18:05494,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 494,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6639
|8,6729
|% 0,38
|
|Euro
|10,3441
|10,3648
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0657
|12,1262
|% 0,31
|
|Frank
|9,3918
|9,4484
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,95
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAYLA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 085 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, TAVHL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.62 ) 1, 240
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, YESIL, DAGHL, KENT, EUYO, TKURU, VKFYO, CEOEM, DMSAS, OZBAL
-
17:55
CEOEM, OZBAL, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında