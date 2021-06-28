KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.06.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944344
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7355
18:0510,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0285
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4228
18:05501,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 501,63
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7261
|8,7451
|% -0,22
|
|Euro
|10,4093
|10,4380
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1218
|12,1825
|% -0,09
|
|Frank
|9,4885
|9,5457
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3266
|2,3383
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|2,57
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|