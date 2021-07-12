KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.07.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950116
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,6596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6480
18:0510,2788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2546
18:05501,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,53
|Açılış
|: 501,08
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|26,66
|37.343.118
|% 6,59
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% 0,00
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6537
|8,6596
|% 0,02
|
|Euro
|10,2712
|10,2788
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9862
|12,0463
|% -0,11
|
|Frank
|9,4215
|9,4782
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3019
|2,3134
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,69
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,30
|