KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.07.2021 18:24
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951668
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6053
En Düşük
8,5511
12:3510,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1485
En Düşük
10,0795
12:35496,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,05
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 498,82
|
501,04
En Düşük
495,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|92.957.406
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5601
|8,5619
|% 0,02
|
|Euro
|10,1031
|10,1129
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7085
|11,7672
|% 0,56
|
|Frank
|9,2961
|9,3521
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2755
|2,2869
|% -0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,09
|
|B. Petrol
|72,22
|72,22
|2,87
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:45
MERIT, ALCAR, ALMAD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
NUGYO, MERIT, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
MEDTR, NUGYO, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
VBTYZ, BAGFS, ALMAD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
EUKYO, VBTYZ, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında