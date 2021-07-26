KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.07.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951682
BIST
11:261.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:268,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:2610,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0579
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:26500,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,79
|Açılış
|: 500,21
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EDIP
|5,06
|16.259.592
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.118.787
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.289.241
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|19.418.703
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,36
|17.748.634
|% -14,17
|
|KUTPO
|49,08
|14.774.558
|% -9,70
|
|MZHLD
|38,02
|605.090
|% -5,89
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,50
|88.915.577
|% -5,44
|
|GARAN
|8,09
|316.823.620
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,40
|249.445.561
|% 1,93
|
|PETKM
|5,41
|245.024.062
|% 2,08
|
|SASA
|30,20
|229.851.351
|% 1,00
|
|THYAO
|12,40
|229.349.591
|% -2,59
|
|EKGYO
|1,79
|107.014.184
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|245.024.062
|% 2,08
|
|SKBNK
|1,05
|42.159.510
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|316.823.620
|% -2,18
|
|YKBNK
|2,26
|77.219.575
|% -0,44
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5901
|8,5940
|% 0,53
|
|Euro
|10,1205
|10,1250
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8451
|% 0,56
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% 0,63
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,28
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,08
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|-1,16
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:36YESIL
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 204, 806 adet işlem
-
11:34IDEAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 53.25 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 742 adet işlem
-
11:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, GUBRF
-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.38 ) 1, 188
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, YAYLA, EDIP, HURGZ