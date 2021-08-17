KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.08.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958513
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:058,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9460
18:05487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,08
|Açılış
|: 487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4713
|8,4754
|% 0,25
|
|Euro
|9,9724
|9,9799
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6684
|11,7269
|% 0,00
|
|Frank
|9,2484
|9,3042
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,50
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01ARENA
Yüzde 4.83 oranında artışla 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 533, 869 adet işlem
-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de