KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.08.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960332
BIST
10:121.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.468
En Düşük
1.464
10:128,3902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:129,8567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0365
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:12483,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,30
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,64
BIST En Aktif Hisseler10:12
|GESAN
|27,34
|31.480.616
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|TKURU
|229,00
|875.653
|% 9,83
|
|IZFAS
|8,46
|11.410.338
|% 8,05
|
|PENTA
|83,30
|4.178.946
|% 7,07
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,22
|6.745.855
|% -7,25
|
|EUYO
|3,67
|72.222
|% -5,66
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|IDEAS
|41,72
|54.621
|% -5,18
|
|BRLSM
|12,68
|135.532.834
|% 4,71
|
|GARAN
|9,55
|89.923.783
|% 0,00
|
|THYAO
|12,75
|80.221.916
|% -0,47
|
|EREGL
|18,85
|68.201.402
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,72
|45.791.296
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,11
|19.635.154
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,68
|135.532.834
|% 4,71
|
|GARAN
|9,55
|89.923.783
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,24
|34.312.499
|% 3,41
|
|THYAO
|12,75
|80.221.916
|% -0,47
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3865
|8,3902
|% -0,08
|
|Euro
|9,8492
|9,8567
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4617
|11,5192
|% -0,27
|
|Frank
|9,1237
|9,1787
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2283
|2,2395
|% -0,16
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,72
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,74
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,20
|70,20
|-0,21
|