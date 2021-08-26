KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.08.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960487
BIST
11:231.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:238,3629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:239,8572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:23479,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,04
|Açılış
|: 479,74
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
479,13
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.152.499
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|124,20
|23.708.507
|% 7,07
|
|AGYO
|3,69
|8.326.008
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|19.816.242
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|407.015.222
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,19
|208.446.945
|% -7,67
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,80
|590.736.499
|% 2,40
|
|GESAN
|24,62
|407.015.222
|% -9,95
|
|GARAN
|9,52
|341.815.848
|% -0,10
|
|MRGYO
|1,16
|271.154.336
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,19
|208.446.945
|% -7,67
|
|MRGYO
|1,16
|271.154.336
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|80.160.359
|% 1,36
|
|THYAO
|12,80
|590.736.499
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,85
|81.668.921
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|341.815.848
|% -0,10
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3601
|8,3629
|% -0,10
|
|Euro
|9,8490
|9,8572
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,4556
|11,5130
|% -0,23
|
|Frank
|9,0839
|9,1386
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2222
|2,2333
|% -0,10
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,36
|70,36
|-0,92
|