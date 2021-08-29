KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.08.2021 18:31
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960881
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3922
En Düşük
8,3220
18:059,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9115
En Düşük
9,8241
18:05488,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 488,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3723
|8,3746
|% 0,37
|
|Euro
|9,8739
|9,8848
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4763
|11,5338
|% 0,25
|
|Frank
|9,0939
|9,1486
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2265
|2,2376
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,44
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:28
YYAPI, KARSN, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
ISKUR, GESAN, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
TKURU, AGYO, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
PENTA, TSGYO, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
HURGZ, ALCAR, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında