BIST En Aktif Hisseler17:25
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,2925
|8,2960
|% -0,11
|Euro
|9,8253
|9,8339
|% 0,08
|Sterlin
|11,4064
|11,4636
|% 0,12
|Frank
|9,0246
|9,0789
|% -0,17
|Riyal
|2,2058
|2,2169
|% -0,10
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,20
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,69
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-17,00
|Tam
|3.188
|3.268
|-9,61
|Yarım
|1.541
|1.581
|-4,65
|Çeyrek
|773
|790
|-2,32
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,30
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,08
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,92
Seans Raporu 17:25
- 17:37LUKSK Yüzde 9.96 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 128 adet işlem
- 17:34ANELE Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 389 adet işlem
- 17:33BURVA Yüzde 8.82 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 272 adet işlem
- 17:32MNDRS Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
- 17:31MEPET Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem