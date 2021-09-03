KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.09.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961588
BIST
10:161.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.475
10:168,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:169,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:16485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YEOTK
|22,00
|100.694
|% 10,00
|
|EDIP
|3,86
|16.683.717
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|ORCAY
|11,97
|2.335.167
|% 9,92
|
|EGEPO
|6,65
|8.673.229
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,45
|1.672.572
|% -5,04
|
|KONTR
|61,10
|29.671.837
|% -4,75
|
|THYAO
|13,07
|242.392.633
|% 1,32
|
|GARAN
|9,84
|118.044.061
|% -0,20
|
|BERA
|11,19
|65.760.677
|% -0,09
|
|FENER
|37,28
|64.846.010
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,74
|60.521.226
|% 0,52
|
|THYAO
|13,07
|242.392.633
|% 1,32
|
|ODAS
|1,55
|26.968.117
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,63
|36.267.701
|% -0,38
|
|DOHOL
|2,66
|32.445.731
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|118.044.061
|% -0,20
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3156
|8,3190
|% 0,54
|
|Euro
|9,8749
|9,8846
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4876
|11,5452
|% 0,63
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,66
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,99
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|0,01
|