KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.09.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962105
BIST
15:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:468,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4610,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:46488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORCAY
|14,33
|160.302.701
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.082.827
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.809
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.489.351
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,32
|74.889.098
|% -3,40
|
|GARAN
|9,46
|1.255.664.507
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|571.567.882
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|454.180.362
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|389.413.645
|% 0,55
|
|EREGL
|18,00
|323.330.364
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|571.567.882
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.255.664.507
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|312.474.524
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.131.049
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|389.413.645
|% 0,55
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4636
|8,4708
|% 0,10
|
|Euro
|10,0180
|10,0256
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6852
|11,7438
|% 0,60
|
|Frank
|9,1843
|9,2396
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,19
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|9,64
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|4,66
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-0,17
|