KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.09.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963074
BIST
13:391.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:398,4227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:399,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:39486,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,67
BIST En Aktif Hisseler13:39
|YEOTK
|35,42
|54.119.470
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.894.844
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.566.913
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.707.419
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.193.906
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,26
|11.684.229
|% -5,05
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|TGSAS
|18,57
|9.303.102
|% -4,48
|
|EUHOL
|3,16
|11.633.601
|% -4,24
|
|MARTI
|2,02
|15.682.265
|% -3,35
|
|GARAN
|9,65
|879.102.873
|% 0,94
|
|THYAO
|12,58
|332.211.285
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|290.622.299
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|260.444.706
|% -0,82
|
|FROTO
|173,40
|211.842.764
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|290.622.299
|% -0,39
|
|GARAN
|9,65
|879.102.873
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|83.070.156
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|260.444.706
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|180.962.428
|% -0,17
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4189
|8,4227
|% -0,18
|
|Euro
|9,9633
|9,9706
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6534
|11,7118
|% 0,09
|
|Frank
|9,1447
|9,1998
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,14
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|1,15
|