KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.09.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964191
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5458
En Düşük
8,5060
18:0510,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0708
En Düşük
10,0237
18:05484,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,65
|Açılış
|: 484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
484,40
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|18,45
|303.329.666
|% 0,00
|
|EGEPO
|6,32
|38.304.631
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 0,00
|
|BRLSM
|10,10
|73.909.257
|% 0,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5358
|8,5379
|% 0,14
|
|Euro
|10,0497
|10,0601
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7490
|11,8079
|% 0,25
|
|Frank
|9,1718
|9,2271
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|9,33
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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