KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.09.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965262
BIST
10:041.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.393
10:048,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:0410,3947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3719
10:04501,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,03
|Açılış
|: 500,93
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ORCAY
|17,32
|12.695.627
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|2.572.177
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|1.940.600
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|7.436.448
|% 9,87
|
|BRMEN
|2,20
|57.046
|% 8,37
|
|KTSKR
|50,20
|324.245
|% -6,60
|
|YEOTK
|69,40
|5.002.392
|% -5,19
|
|BJKAS
|5,85
|11.711.875
|% -4,88
|
|PENTA
|171,30
|2.112.483
|% -4,57
|
|AGYO
|2,85
|2.527.077
|% -3,72
|
|GARAN
|8,85
|109.090.403
|% 0,34
|
|THYAO
|13,71
|40.745.617
|% 0,66
|
|EREGL
|17,05
|32.638.707
|% 1,13
|
|SISE
|8,23
|28.916.069
|% 0,49
|
|TUPRS
|111,30
|26.124.225
|% 0,45
|
|GARAN
|8,85
|109.090.403
|% 0,34
|
|TSPOR
|3,44
|18.280.680
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,34
|10.862.200
|% 0,86
|
|MRGYO
|1,05
|4.296.131
|% 0,96
|
|TSKB
|1,20
|4.291.654
|% 1,69
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8650
|8,8693
|% 0,04
|
|Euro
|10,3849
|10,3947
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0841
|12,1447
|% -0,02
|
|Frank
|9,5229
|9,5802
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,02
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,60
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,94
|