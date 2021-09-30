KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.09.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965808
BIST
10:071.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.393
10:078,8933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:0710,3329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0228
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:07493,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 493,69
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ERSU
|4,50
|7.400.867
|% 8,17
|
|ATAGY
|4,25
|2.420.925
|% 8,14
|
|EUYO
|4,01
|2.729.347
|% 8,09
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|BEYAZ
|9,69
|8.353.276
|% 7,79
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|557.803
|% -9,93
|
|YEOTK
|79,80
|5.103.640
|% -6,17
|
|DOBUR
|21,72
|80.099
|% -5,15
|
|GARFA
|12,33
|257.189
|% -4,93
|
|THYAO
|13,95
|89.542.066
|% 1,23
|
|SISE
|8,20
|87.103.705
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,79
|64.112.725
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,37
|42.900.766
|% 0,95
|
|GARAN
|9,05
|38.303.173
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|64.112.725
|% 0,56
|
|SISE
|8,20
|87.103.705
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,38
|22.686.529
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,37
|42.900.766
|% 0,95
|
|THYAO
|13,95
|89.542.066
|% 1,23
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8880
|8,8933
|% -0,27
|
|Euro
|10,3233
|10,3329
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8988
|11,9585
|% -0,26
|
|Frank
|9,4686
|9,5256
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3627
|2,3746
|% -0,26
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,71
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-0,18
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 02 artarak (% 0.07 ) 1, 490
-
10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RALYH, OYLUM
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:16XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 238.00 milyon TL de