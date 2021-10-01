KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.10.2021 07:14
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965993
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8765
18:0510,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2688
18:05500,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,06
|Açılış
|: 500,69
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
500,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8816
|8,8839
|% -0,05
|
|Euro
|10,2907
|10,3035
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9216
|11,9814
|% -0,08
|
|Frank
|9,4985
|9,5557
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3621
|2,3740
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-5,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|-0,15
|