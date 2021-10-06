KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.10.2021 07:12
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967255
BIST
11:351.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:358,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:3510,2950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0350
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3000
En Düşük
10,2900
11:35501,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,56
|42.944.856
|% 7,59
|
|DOBUR
|25,64
|802.813
|% 6,83
|
|PKENT
|2.635,80
|5.244.355
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|29.798.098
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|15.086.417
|% -7,89
|
|RALYH
|4,23
|948.759
|% -6,21
|
|EREGL
|16,60
|836.070.340
|% 2,79
|
|KRDMD
|6,40
|398.211.793
|% 0,79
|
|GARAN
|9,16
|394.944.848
|% -1,29
|
|THYAO
|13,90
|298.226.434
|% -1,00
|
|TUPRS
|120,00
|297.817.441
|% -0,74
|
|KRDMD
|6,40
|398.211.793
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,35
|137.477.742
|% -0,84
|
|EREGL
|16,60
|836.070.340
|% 2,79
|
|ODAS
|1,43
|70.244.986
|% -0,69
|
|TSKB
|1,20
|55.641.106
|% -0,83
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9192
|8,9222
|% 0,60
|
|Euro
|10,2850
|10,2950
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0676
|12,1281
|% 0,20
|
|Frank
|9,5528
|9,6103
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3710
|2,3828
|% 0,61
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,40
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|1,40
|