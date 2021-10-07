KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.10.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967657
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
0
En Düşük
0
18:058,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8551
18:0510,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2930
En Düşük
10,2457
18:05502,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 502,52
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
503,80
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|12,96
|59.488.661
|% 96,66
|
|PINSU
|7,07
|5.163.792
|% 82,82
|
|ALMAD
|2,15
|8.853.861
|% 48,71
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|YKSLN
|4,94
|8.314.083
|% -0,71
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|OYLUM
|7,66
|12.625.062
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,10
|51.475.117
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8693
|8,8737
|% 0,04
|
|Euro
|10,2669
|10,2834
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0167
|12,0770
|% 0,01
|
|Frank
|9,5318
|9,5893
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,13
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında