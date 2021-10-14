KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.10.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970535
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
18:0510,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6694
En Düşük
10,5302
18:05526,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,88
|Açılış
|: 526,44
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1311
|9,1321
|% 0,60
|
|Euro
|10,6018
|10,6180
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,4497
|12,5121
|% 0,65
|
|Frank
|9,8581
|9,9175
|% 0,70
|
|Riyal
|2,4292
|2,4414
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,03
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,01
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|0,54
|