KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.10.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971145
BIST
12:491.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:499,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:4910,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0199
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:49525,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 525,92
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.779.621
|% 9,97
|
|MERIT
|31,50
|27.544.946
|% 8,10
|
|DOBUR
|29,58
|2.992.527
|% 6,79
|
|PRKAB
|16,66
|76.066.070
|% 6,52
|
|KZBGY
|26,08
|102.438.811
|% -8,81
|
|CEOEM
|9,98
|107.837.454
|% -7,51
|
|EUYO
|3,75
|1.013.379
|% -5,30
|
|BAYRK
|8,47
|25.314.168
|% -4,94
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|GARAN
|8,83
|919.021.964
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|550.389.846
|% 2,16
|
|SISE
|8,16
|507.245.137
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|430.134.828
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,10
|406.304.681
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,34
|315.758.533
|% -0,43
|
|GARAN
|8,83
|919.021.964
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|550.389.846
|% 2,16
|
|TSKB
|1,20
|84.869.161
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|91.777.960
|% -1,38
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2870
|9,2908
|% 0,32
|
|Euro
|10,7627
|10,7666
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,7162
|12,7799
|% 0,17
|
|Frank
|9,9879
|10,0480
|% -0,06
|
|Riyal
|2,4681
|2,4805
|% 0,26
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,22
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|9,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|10,39
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,03
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,61
|