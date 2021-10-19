KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.10.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971332
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:059,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2850
18:0510,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,8245
18:05532,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,41
|Açılış
|: 532,22
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SONME
|37,00
|1.143.607
|% 31,63
|
|KCHOL
|21,44
|323.433.282
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,27
|3.156.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|EUYO
|4,30
|4.501.560
|% 0,00
|
|KCHOL
|21,44
|323.433.282
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,27
|3.156.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|EUYO
|4,30
|4.501.560
|% 0,00
|
|SAMAT
|3,78
|1.554.840
|% 0,00
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% 0,00
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 0,00
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3012
|9,3041
|% -0,29
|
|Euro
|10,8423
|10,8494
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,7809
|12,8450
|% 0,01
|
|Frank
|10,0701
|10,1308
|% 0,05
|
|Riyal
|2,4735
|2,4859
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,61
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,48
|