KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.10.2021 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971501
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3118
En Düşük
9,2835
18:0510,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8593
En Düşük
10,8059
18:05528,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,96
|Açılış
|: 528,86
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2946
|9,2962
|% 0,02
|
|Euro
|10,8331
|10,8440
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,7824
|12,8465
|% 0,02
|
|Frank
|10,0320
|10,0925
|% -0,33
|
|Riyal
|2,4713
|2,4837
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,60
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|0,04
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-0,46
|