KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.10.2021 07:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971784
BIST
09:551.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.456
En Düşük
1.456
09:559,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1149
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6208
En Düşük
9,4804
09:5511,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1374
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2172
En Düşük
11,0404
09:55552,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,89
|Açılış
|: 552,11
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
552,56
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler09:55
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6087
|9,6150
|% 1,21
|
|Euro
|11,1857
|11,2172
|% 1,24
|
|Sterlin
|13,1521
|13,2181
|% 0,56
|
|Frank
|10,3855
|10,4481
|% 0,68
|
|Riyal
|2,5422
|2,5549
|% 0,55
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,10
|
|Altın Gr.
|551
|551
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,08
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,45
|