KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.10.2021 18:31
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973262
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0896
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6317
En Düşük
9,5185
12:3511,1325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0155
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1052
12:35549,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,62
|Açılış
|: 549,71
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
545,77
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|BTCIM
|14,88
|7.197.368
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6112
|9,6171
|% 0,94
|
|Euro
|11,1120
|11,1325
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,1263
|13,1921
|% 0,18
|
|Frank
|10,4380
|10,5009
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5558
|2,5686
|% 0,94
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-21,83
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,25
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
DOBUR, RALYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında