KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.11.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973878
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
0
En Düşük
0
18:059,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0207
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
18:0511,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
18:05551,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,36
|Açılış
|: 551,20
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,43
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5486
|9,5570
|% 0,22
|
|Euro
|11,0856
|11,0965
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,9837
|13,0488
|% -0,07
|
|Frank
|10,4527
|10,5156
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5366
|2,5493
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|2,27
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN