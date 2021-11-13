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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

13.11.2021 11:38
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977587


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.639
Değişim :  0,83% |  13,44
Açılış :  1.631  
Önceki Kapanış :  1.625  
En Yüksek
1.643 En Düşük
1.631
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 2.948.890 % 10,00  
PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,0076 10,0093 % 1,07  
Euro 11,4596 11,4711 % 1,06  
Sterlin 13,3915 13,4587 % 1,47  
Frank 10,8258 10,8910 % 1,14  
Riyal 2,6607 2,6740 % 1,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 0,70  
Altın Gr. 600 600 6,38  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 0,03  
Gümüş Gr. 8,12 8,13 0,10  
B. Petrol 82,09 82,09 -0,78  
Seans Raporu 18:05
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