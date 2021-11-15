KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.11.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977633
BIST
11:251.691
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 52,04
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.691
En Düşük
1.672
11:259,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:2511,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0196
|Açılış
|: 11,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:25598,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,82
|Açılış
|: 598,15
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler11:25
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|141.126.735
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|AKBNK
|6,95
|800.833.106
|% 9,62
|
|YKBNK
|3,38
|816.846.481
|% 9,39
|
|OYLUM
|8,76
|21.475.816
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,02
|113.342.799
|% -9,96
|
|VAKFN
|5,81
|44.582.147
|% -8,93
|
|ADESE
|1,12
|252.025.713
|% -8,20
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|PETKM
|7,80
|889.995.587
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,38
|816.846.481
|% 9,39
|
|AKBNK
|6,95
|800.833.106
|% 9,62
|
|ISCTR
|6,95
|507.812.746
|% 9,28
|
|THYAO
|17,82
|492.975.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|816.846.481
|% 9,39
|
|ADESE
|1,12
|252.025.713
|% -8,20
|
|TSKB
|1,68
|348.159.100
|% 6,33
|
|SKBNK
|1,22
|231.625.757
|% 6,09
|
|AKBNK
|6,95
|800.833.106
|% 9,62
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9796
|9,9852
|% -0,14
|
|Euro
|11,4238
|11,4329
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,3590
|13,4260
|% -0,16
|
|Frank
|10,8156
|10,8808
|% -0,02
|
|Riyal
|2,6549
|2,6682
|% -0,13
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-4,65
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|-0,41
|