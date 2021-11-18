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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

18.11.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978400


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.707
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.707  
En Yüksek
1.713 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,7816 10,8988 % 2,50  
Euro 12,2378 12,3817 % 2,81  
Sterlin 14,2652 14,3368 % 3,33  
Frank 11,3824 11,4509 % 3,10  
Riyal 2,8199 2,8341 % 2,84  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -1,02  
Altın Gr. 636 636 22,41  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 -0,05  
Gümüş Gr. 8,75 8,76 0,20  
B. Petrol 79,83 79,83 -0,45  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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