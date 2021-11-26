KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.11.2021 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979691
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2016
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2014
En Düşük
11,9402
18:0513,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,2314
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,6988
En Düşük
13,3965
18:05691,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 7,73
|Açılış
|: 691,26
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1549
|12,2014
|% 1,68
|
|Euro
|13,6413
|13,6988
|% 1,72
|
|Sterlin
|15,9604
|16,0404
|% 1,02
|
|Frank
|12,7882
|12,8652
|% 0,86
|
|Riyal
|3,1934
|3,2094
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|8,90
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,73
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-1,61
|