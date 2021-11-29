KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.11.2021 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979953
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
0
En Düşük
0
18:0512,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3332
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
18:0514,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,3101
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
18:05729,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 16,32
|Açılış
|: 728,66
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6809
|12,7128
|% 2,78
|
|Euro
|14,2923
|14,3318
|% 2,30
|
|Sterlin
|16,8380
|16,9225
|% 2,22
|
|Frank
|13,6304
|13,7125
|% 2,10
|
|Riyal
|3,3652
|3,3821
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,07
|
|Altın Gr.
|728
|728
|14,71
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
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17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem