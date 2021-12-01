KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.12.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980375
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0519
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
18:0515,4220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1045
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,5715
En Düşük
15,2030
18:05778,79
En Yüksek
|Değişim
|: 5,96%
|| 43,79
|Açılış
|: 777,36
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
791,11
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5154
|13,6192
|% -0,38
|
|Euro
|15,3265
|15,4220
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,1233
|18,2142
|% 6,63
|
|Frank
|14,8155
|14,9048
|% 7,22
|
|Riyal
|3,6310
|3,6492
|% 6,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|7,46
|
|Altın Gr.
|777
|777
|42,36
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|1,65
|