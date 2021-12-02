KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.12.2021 07:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980595
BIST
09:551.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.865
En Düşük
1.864
09:5513,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0566
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
09:5515,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1449
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
09:55762,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,05
|Açılış
|: 762,38
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3639
|13,3682
|% 0,46
|
|Euro
|15,1295
|15,2109
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,6683
|17,7569
|% 0,36
|
|Frank
|14,4262
|14,5131
|% 0,18
|
|Riyal
|3,5429
|3,5607
|% 0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,57
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,65
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,91
|