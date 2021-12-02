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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

02.12.2021 07:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980595


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.865
Değişim :  0,41% |  7,64
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.865 En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PCILT 10,45 291.064 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 13,3639 13,3682 % 0,46  
Euro 15,1295 15,2109 % 0,98  
Sterlin 17,6683 17,7569 % 0,36  
Frank 14,4262 14,5131 % 0,18  
Riyal 3,5429 3,5607 % 0,17  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,57  
Altın Gr. 764 764 2,65  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,44 22,48 0,22  
Gümüş Gr. 9,63 9,65 0,13  
B. Petrol 69,78 69,78 0,91  
Seans Raporu 09:55
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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