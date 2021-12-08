KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.12.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981754
BIST
11:322.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 23,73
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:3213,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1235
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:3215,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1617
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:32784,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 9,82
|Açılış
|: 784,02
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BAGFS
|13,97
|10.888.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.229.825
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.252.149
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.486.070
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.137.681
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|75.232.956
|% -8,73
|
|SISE
|14,80
|1.650.716.156
|% 0,89
|
|THYAO
|20,12
|1.555.163.819
|% 4,79
|
|ASELS
|23,86
|1.206.362.387
|% 3,38
|
|GARAN
|11,97
|1.077.982.404
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,78
|794.832.289
|% 0,82
|
|YKBNK
|3,65
|713.172.667
|% 2,24
|
|SISE
|14,80
|1.650.716.156
|% 0,89
|
|GARAN
|11,97
|1.077.982.404
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,78
|794.832.289
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,23
|97.270.960
|% 0,82
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5880
|13,6136
|% 0,92
|
|Euro
|15,3548
|15,3788
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,0138
|18,1041
|% 1,14
|
|Frank
|14,7084
|14,7970
|% 1,24
|
|Riyal
|3,6258
|3,6440
|% 1,15
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,11
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,96
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,32
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:42AYCES
Yüzde 4.77 oranında artışla 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 742 adet işlem
-
11:41ISMEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 616 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, TKFEN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 92 artarak (% 1.19 ) 1, 778
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, BAGFS, RNPOL, ISBIR, PCILT, MZHLD, TGSAS