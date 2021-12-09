KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.12.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982213
BIST
10:362.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 20,86
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.027
En Düşük
2.010
10:3613,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0486
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:3615,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6030
En Düşük
15,4514
10:36789,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,26
|Açılış
|: 789,09
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,64
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:36
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,10
|19.994.218
|% 9,95
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.602.793
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,32
|728.134.177
|% 4,45
|
|GARAN
|12,03
|512.507.804
|% 0,42
|
|THYAO
|20,62
|448.760.272
|% 1,18
|
|ASELS
|24,34
|376.045.450
|% 1,84
|
|SISE
|14,94
|363.212.709
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,56
|197.511.763
|% 0,79
|
|YKBNK
|3,68
|261.716.431
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,32
|728.134.177
|% 4,45
|
|GARAN
|12,03
|512.507.804
|% 0,42
|
|PEKGY
|1,07
|42.863.136
|% -6,14
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7300
|13,7359
|% 0,36
|
|Euro
|15,5519
|15,5912
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,0730
|18,1637
|% 0,28
|
|Frank
|14,8497
|14,9391
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6489
|3,6672
|% 0,45
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,01
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,31
|
Seans Raporu
10:36
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10:47HEDEF
Yüzde 9.82 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 481, 858 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 6, 127.00 milyon TL de
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10:45METUR
Yüzde 6.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 788, 654 adet işlem
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10:44BAGFS
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 220 adet işlem
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10:42EUHOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 579, 316 adet işlem