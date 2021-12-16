KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.12.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983627
BIST
17:572.275
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 112,90
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.277
En Düşük
2.176
17:5715,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 5,71%
|| 0,8450
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7304
En Düşük
14,7728
17:5717,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 6,22%
|| 1,0392
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8425
En Düşük
16,6925
17:57905,11
En Yüksek
|Değişim
|: 7,04%
|| 59,52
|Açılış
|: 905,11
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
906,33
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler17:55
|POLTK
|590,70
|28.688.245
|% 10,00
|
|PKENT
|6.063,30
|3.347.981
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.826.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|60,00
|1.671.381
|% 9,99
|
|ANGEN
|29,76
|281.295.683
|% 9,98
|
|DOBUR
|135,20
|15.426.205
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,22
|132.391.060
|% -9,06
|
|VANGD
|6,26
|87.381.917
|% -7,81
|
|MERKO
|5,23
|54.447.407
|% -6,27
|
|SEKUR
|18,53
|74.377.653
|% -5,75
|
|SISE
|17,48
|6.244.349.617
|% 7,70
|
|GARAN
|12,40
|4.395.949.240
|% 3,42
|
|KRDMD
|12,19
|3.895.228.828
|% 5,00
|
|THYAO
|24,98
|3.466.776.985
|% 6,39
|
|EREGL
|33,46
|2.672.014.987
|% 8,07
|
|YKBNK
|3,96
|2.066.984.499
|% 3,39
|
|TSKB
|1,80
|871.673.080
|% 9,76
|
|EKGYO
|2,78
|1.359.065.654
|% 6,51
|
|SKBNK
|1,26
|513.921.098
|% 3,28
|
|SISE
|17,48
|6.244.349.617
|% 7,70
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6246
|15,6465
|% 5,69
|
|Euro
|17,7146
|17,7549
|% 6,20
|
|Sterlin
|20,7676
|20,8717
|% 6,20
|
|Frank
|16,8920
|16,9937
|% 6,01
|
|Riyal
|4,1500
|4,1708
|% 5,57
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|16,10
|
|Altın Gr.
|900
|900
|54,51
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,74
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,39
|