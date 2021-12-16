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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:572.275
Değişim :  5,22% |  112,90
Açılış :  2.183  
Önceki Kapanış :  2.162  
En Yüksek
2.277 En Düşük
2.176
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 590,70 28.688.245 % 10,00  
PKENT 6.063,30 3.347.981 % 10,00  
TETMT 302,50 8.826.213 % 10,00  
ISBIR 60,00 1.671.381 % 9,99  
ANGEN 29,76 281.295.683 % 9,98  
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17:55 Alış Satış %  
Dolar 15,6246 15,6465 % 5,69  
Euro 17,7146 17,7549 % 6,20  
Sterlin 20,7676 20,8717 % 6,20  
Frank 16,8920 16,9937 % 6,01  
Riyal 4,1500 4,1708 % 5,57  
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17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 16,10  
Altın Gr. 900 900 54,51  
Cumhuriyet 5.925 6.015 339,00  
Tam 5.896 6.049 342,25  
Yarım 2.850 2.926 165,55  
Çeyrek 1.429 1.463 82,78  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 0,34  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,74  
B. Petrol 74,27 74,27 0,39  
Seans Raporu 17:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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