KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.12.2021 07:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985903
BIST
15:591.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 45,63
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.855
En Düşük
1.809
15:5911,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 0,3922
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
15:5913,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 0,4739
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
15:59674,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 17,68
|Açılış
|: 674,31
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:57
|RAYSG
|13,55
|2.038.403
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.018.786
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|ADEL
|26,96
|4.579.468
|% 9,95
|
|NIBAS
|11,96
|37.126.847
|% 9,93
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.915.148
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|149.841.719
|% -9,49
|
|RODRG
|19,77
|5.327.072
|% -6,30
|
|SISE
|13,44
|1.848.763.515
|% 4,27
|
|EREGL
|27,34
|1.693.107.924
|% 3,64
|
|THYAO
|20,16
|1.397.732.328
|% 4,95
|
|GARAN
|11,70
|1.155.185.244
|% -0,34
|
|KRDMD
|9,19
|1.016.379.402
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,54
|508.159.493
|% -1,12
|
|SISE
|13,44
|1.848.763.515
|% 4,27
|
|KRDMD
|9,19
|1.016.379.402
|% 3,14
|
|METRO
|1,43
|149.841.719
|% -9,49
|
|GARAN
|11,70
|1.155.185.244
|% -0,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6667
|11,6700
|% 3,37
|
|Euro
|13,1567
|13,2904
|% 3,57
|
|Sterlin
|15,5152
|15,5930
|% 2,72
|
|Frank
|12,5773
|12,6531
|% 2,66
|
|Riyal
|3,0793
|3,0948
|% 2,73
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|675
|676
|19,06
|
|Cumhuriyet
|4.558
|4.627
|180,00
|
|Tam
|4.516
|4.647
|158,05
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|76,45
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|38,22
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,55
|8,58
|0,26
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|