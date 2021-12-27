KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.12.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986245
BIST
15:511.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:5111,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3162
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:5112,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3595
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:51655,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 17,57
|Açılış
|: 655,90
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ISKPL
|5,39
|76.485.535
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.299.344
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.584
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|54.252.366
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.700.538.129
|% 0,09
|
|THYAO
|20,94
|1.643.313.945
|% -0,85
|
|EREGL
|28,88
|1.541.665.239
|% 1,76
|
|SASA
|50,00
|1.390.504.244
|% 5,04
|
|KRDMD
|9,48
|1.218.346.776
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,63
|1.005.788.422
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,23
|510.921.993
|% 0,45
|
|GARAN
|11,73
|1.700.538.129
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,48
|1.218.346.776
|% 0,53
|
|ODAS
|1,37
|126.673.844
|% 0,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2822
|11,3068
|% 2,87
|
|Euro
|12,7638
|12,7950
|% 2,86
|
|Sterlin
|15,0806
|15,1562
|% 2,60
|
|Frank
|12,2272
|12,3009
|% 2,66
|
|Riyal
|2,9956
|3,0106
|% 2,65
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,43
|
|Altın Gr.
|656
|656
|17,62
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.407
|4.524
|-29,14
|
|Yarım
|2.130
|2.188
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,27
|0,14
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|-0,11
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04AYEN
Yüzde 9.26 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 589, 648 adet işlem
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16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 22 artarak (% 0.25 ) 2, 092
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16:03XU100
Endeks 1, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 721.00 milyon TL de
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16:03EDATA
Yüzde 8.79 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 905 adet işlem
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16:02CANTE
Yüzde 7.17 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 264 adet işlem