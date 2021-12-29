KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.12.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986790
BIST
12:471.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 22,20
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.880
En Düşük
1.829
12:4712,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 0,5308
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,3536
En Düşük
11,7593
12:4713,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 0,5511
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
13,9375
En Düşük
13,3150
12:47708,14
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 21,69
|Açılış
|: 708,14
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
711,76
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SERVE
|13,75
|24.503
|% 10,00
|
|PRKAB
|53,80
|8.854.081
|% 9,98
|
|AVOD
|4,87
|26.619.311
|% 9,93
|
|RODRG
|21,24
|5.699.507
|% 9,71
|
|ORMA
|38,28
|13.436
|% 9,31
|
|KLNMA
|17,00
|43.011
|% -44,08
|
|SEYKM
|12,36
|1.879.486
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,90
|8.189.315
|% -7,92
|
|MIATK
|36,04
|21.001.039
|% -5,01
|
|ULUSE
|64,25
|446.493
|% -4,10
|
|EKGYO
|2,18
|317.440.058
|% -0,91
|
|KOZAL
|117,70
|240.391.626
|% -1,59
|
|BIMAS
|64,00
|227.270.018
|% 2,24
|
|TSPOR
|6,29
|204.728.025
|% 2,61
|
|TKFEN
|20,18
|112.266.993
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|317.440.058
|% -0,91
|
|ODAS
|1,33
|72.002.165
|% 0,76
|
|HALKB
|4,60
|75.080.272
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,18
|12.587.246
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,95
|97.853.045
|% 1,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3402
|12,3609
|% 4,56
|
|Euro
|13,8950
|13,9630
|% 4,31
|
|Sterlin
|16,3028
|16,3846
|% 2,95
|
|Frank
|13,2070
|13,2865
|% 2,86
|
|Riyal
|3,2374
|3,2536
|% 3,16
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|705
|705
|18,78
|
|Cumhuriyet
|4.754
|4.826
|104,00
|
|Tam
|4.731
|4.856
|108,65
|
|Yarım
|2.287
|2.349
|52,56
|
|Çeyrek
|1.147
|1.174
|26,28
|
|Gümüş Gr.
|9,03
|9,05
|0,29
|