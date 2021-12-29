Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

29.12.2021 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986790


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:471.873
Değişim :  1,20% |  22,20
Açılış :  1.847  
Önceki Kapanış :  1.850  
En Yüksek
1.880 En Düşük
1.829
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 13,75 24.503 % 10,00  
PRKAB 53,80 8.854.081 % 9,98  
AVOD 4,87 26.619.311 % 9,93  
RODRG 21,24 5.699.507 % 9,71  
ORMA 38,28 13.436 % 9,31  
daha fazla
12:45 Alış Satış %  
Dolar 12,3402 12,3609 % 4,56  
Euro 13,8950 13,9630 % 4,31  
Sterlin 16,3028 16,3846 % 2,95  
Frank 13,2070 13,2865 % 2,86  
Riyal 3,2374 3,2536 % 3,16  
daha fazla
12:45 Alış Satış %  
Altın Gr. 705 705 18,78  
Cumhuriyet 4.754 4.826 104,00  
Tam 4.731 4.856 108,65  
Yarım 2.287 2.349 52,56  
Çeyrek 1.147 1.174 26,28  
Gümüş Gr. 9,03 9,05 0,29  
Seans Raporu 12:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru