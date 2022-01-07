KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.01.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989646
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0036
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7466
18:0515,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0252
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,6882
En Düşük
15,5414
18:05795,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,91
|Açılış
|: 795,51
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8017
|13,8455
|% 0,03
|
|Euro
|15,5968
|15,6698
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6721
|18,7658
|% 0,31
|
|Frank
|14,9514
|15,0415
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6723
|3,6908
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,55
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,11
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM