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BIST USD EURO ALTIN
17:321.980
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 12,25 435.916 % 176,55  
BLCYT 15,46 73.552.597 % 0,00  
AYES 24,22 93.719 % 0,00  
AVHOL 6,10 11.721.292 % 0,00  
BAYRK 6,44 2.819.999 % 0,00  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5776 13,5962 % 0,49  
Euro 15,3950 15,4170 % 0,65  
Sterlin 18,4446 18,5371 % 0,59  
Frank 14,7829 14,8720 % 0,61  
Riyal 3,6125 3,6306 % 0,44  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Gr. 792 792 2,27  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 0,06  
Seans Raporu 17:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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