KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.01.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995238
BIST
11:252.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,11
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.065
En Düşük
2.041
11:2513,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0728
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,3729
11:2515,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1105
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,1890
11:25798,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,87
|Açılış
|: 798,64
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
791,48
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SANEL
|8,71
|6.133.582
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,45
|12.120.122
|% 9,88
|
|DOBUR
|90,00
|7.612.185
|% 7,85
|
|YKSLN
|6,94
|37.001.647
|% 7,76
|
|OTTO
|38,96
|120.231
|% 7,15
|
|AKFGY
|5,84
|3.673.050
|% -9,88
|
|TETMT
|459,90
|34.735.442
|% -9,40
|
|ANELE
|2,24
|36.260.455
|% -8,20
|
|PKENT
|281,50
|35.650.400
|% -4,96
|
|CRDFA
|2,58
|23.274.765
|% -4,44
|
|KRDMD
|12,63
|1.095.990.357
|% 2,68
|
|GARAN
|12,08
|694.709.049
|% 0,42
|
|THYAO
|27,84
|661.122.595
|% 1,61
|
|PETKM
|9,10
|622.358.808
|% -0,87
|
|YKBNK
|4,13
|570.670.048
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,13
|570.670.048
|% 0,49
|
|KRDMD
|12,63
|1.095.990.357
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,45
|211.742.506
|% -0,81
|
|PETKM
|9,10
|622.358.808
|% -0,87
|
|TSKB
|1,60
|102.942.872
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4808
|13,5049
|% 0,60
|
|Euro
|15,3338
|15,3517
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3500
|18,4420
|% 0,63
|
|Frank
|14,7058
|14,7943
|% 0,66
|
|Riyal
|3,5883
|3,6063
|% 0,53
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,63
|
|Altın Gr.
|799
|799
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|-0,85
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:38LIDFA
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 876, 310 adet işlem
-
11:37VBTYZ
Yüzde 6.48 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 346 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 64 artarak (% 0.34 ) 2, 272
-
11:36XU100
Endeks 2, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 9, 214.00 milyon TL de
-
11:34KRSTL
Yüzde 5.05 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 965, 870 adet işlem